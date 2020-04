In “Too Hot to Handle” se vuoi vincere devi tenere gli ormoni a freno

LOS ANGELES - Non solo serie tv o film, Netflix è pronta a soddisfare tutti i gusti e le aspettative dei suoi utenti. Il servizio streaming ha lanciato molti nuovi prodotti negli ultimi mesi, che non puntano sulla fiction, ma sull’aspetto reality.

E in questi giorni di “clausura forzata”, ha fatto immediatamente scalpore il nuovo format "Too Hot To Handle". Una grande villa su un’isola da sogno, dieci ragazzi e ragazze single che provengono da diverse posti nel mondo e di fatto una semplice regola: tenere gli ormoni a freno.

Il montepremi finale di 100mila dollari messo in palio dalla produzione non viene aggiudicato, come si può facilmente immaginare, grazie al consenso del pubblico o a qualche televoto.

I partecipanti, decisamente attraenti, hanno delle piccole regole da seguire: niente baci, niente autoerotismo e soprattutto niente sesso. Dai 100mila dollari finali vengono decurtati 3mila dollari per un bacio e fino a 20mila per una notte di sesso.

L’obiettivo della serie dovrebbe essere quello di far capire ai partecipanti è che si possono costruire relazioni vere e durature, senza necessariamente passare per il contatto fisico.

Un "Love Island" al contrario che, anche se non sarà una puntata di "Quark", tenta di far riflettere (anche gli stessi partecipanti) sulla paura della "generazione Tinder" di intrecciare legami profondi. Ci riuscirà? Dateci un'occhiata per scoprirlo.

Per chi ha problemi con i sottotitoli... A causa dell'emergenza Covid-19 in Italia le ultime puntate di "Too Hot to Handle", come altre su Netflix, non sono state doppiate in italiano. Se siete quelli che hanno difficoltà con i sottotioli e sapete che non resistetere a sapere come va a finire, beh... siete stati avvisati. Ma volete mettere sentire gli assurdi accenti di Chloe, David e Harry?

