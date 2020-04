“La Famiglia degli Elefanti”: Meghan tra natura e frecciatine

LONDRA - Quando ci sono di mezzo i reali le polemiche non mancano mai. E l’occasione giusta per una critica nei confronti della Royal Family può arrivare anche grazie a un documentario. In questo caso si tratta de “La Famiglia Degli Elefanti”, uno degli ultimi progetti di Disney +.

Il lungometraggio racconta il viaggio di un branco di elefanti del Kalahari che deve intraprendere la traversata del Delta del fiume Okavango. Le riprese hanno colpito tutti, molto meno l’aspetto di attribuire a questa famiglia sentimenti e reazioni umane. Nella versione originale la voce narrante è quella di Meghan Markle, duchessa del Sussex, mentre il doppiaggio in italiano è stato affidato a Elisa.

Si tratta di un progetto che piacerà sicuramente a tutta la famiglia, ancora una volta la Disney riesce a catturare l’attenzione e lo sguardo puntano sul regno animale. Ma come sempre in queste occasioni non sono mancate le polemiche. Il film, infatti, ha ricevuto la sua buone dose di critiche in quanto in molti ci hanno letto una sorte di grande metafora della famiglia reale inglese.

Una “tribù” guidate da una donna, dove gli uomini giocano un ruolo solo secondario, e l’attenzione è tutta concentrata sul piccolo Jomo, destinato a diventare “l’erede al trono”.

Ma oltre a questo aspetto, molti hanno messo in evidenza anche la missione che sembra essersi ritagliata addosso Meghan. Dal suo ingresso nella famiglia reale, infatti, la Markle ha sempre più assunto i panni della paladina di influencer-attivista.

