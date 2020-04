"Wild Dog", Animor in una città da incubo

LUGANO - Un paio di settimane fa è stato pubblicato "Wild Dog", l'ultimo videoclip di Animor. Ovvero Romina Kalsi.

Per la precisione la clip è stata caricata su YouTube il 25 marzo scorso. «L'abbiamo fatto anche in tempo di quarantena. Finito giusto in tempo!» ha scritto la cantautrice ticinese, ex Rocky Woody. Il video è ambientato in una città piuttosto misteriosa e spettrale (già in clima coronavirus, anche se la storia raccontata non ha a che fare con l'attualità). I luganesi non faranno fatica a riconoscere alcune delle location prescelte. Il finale, invece, è di tutt'altro genere... ma non vogliamo rovinarvi la sorpresa.

L'ha scritta Sofia Buob, che ha curato anche la regia del video. Fotografia e montaggio sono di Antonio Schmidt, gli effetti speciali di Sofia Buob, mentre la seconda camera è stata affidata a Misko Cupic. Leila Kalsi ha fatto da assistente sul set.

Passando al versante musicale, la musica è stata creata da Romina Kalsi insieme a Tobias Granbacka e Daniel Fageruss. Alla batteria, basso e organo Philicorda troviamo Daniel Hjerppe.

«Spero che questo video musicale possa raggiungere ogni abitazione e farvi avere l'amore di cui ognuno necessita in questo momento» afferma Kalsi.