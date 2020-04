"La casa di carta" senza rivali: è la più guardata al mondo

MADRID - "La casa di carta" è la serie tv più seguita al mondo. La percezione diffusa - basta vedere la Top Ten di Netflix dell'ultima settimana - è stata confermata dai dati messi insieme dagli esperti di Parrot Analytics.

L'indagine mostra che la Parte 4 dello show è stata richiesta 31,75 volte di più, tra il 3 e il 5 aprile, delle principali serie di successo come "Westworld", "The Walking Dead" e "Il trono di spade". Sicuramente gioca a suo favore il fattore novità, ma bisogna anche sottolineare che negli Usa la serie iberica è stata richiesta il 99,3% rispetto in più rispetto alla concorrenza.

E pensare che "La casa di carta", se fosse stato solo per gli spagnoli, sarebbe potuto essere quasi un flop. Viene detto chiaramente nel documentario "La casa di carta: Il fenomeno" messo online in questi giorni. Alla fine della prima stagione (che per noi sono la Parte 1 e 2) lo show stava per essere cancellato. Poi l'idea: adattarla per il pubblico internazionale. Ed è stato un successo planetario.