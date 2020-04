“Tiger King”, un film o una serie fiction potrebbero arrivare presto

LOS ANGELES - "Tiger King" continua a essere l'argomento più caldo a Hollywood e dintorni.

La miniserie di Netflix, che ha riscosso uno strepitoso e probabilmente inaspettato successo, potrebbe presto avere un adattamento di finzione. Dedline scrive che Rob Lowe e lo sceneggiatore Ryan Murphy sono in trattativa per trarre un soggetto dalla vicenda.

L'attore 56enne interpreterebbe ovviamente il personaggio principale, l'eccentrico ed eccessivo Joe Exotic, del quale nei giorni scorsi ha parlato anche Donald Trump.

Lowe ha postato su Instagram una foto nella quale imita Joe (all'anagrafe Joseph Maldonado-Passage) e tiene in braccio, anziché una tigre, un cagnolino. «Rob Exotic» ha scritto a commento dell'immagine, che potete vedere qui in basso.

Non è chiaro, se il progetto dovesse andare in porto, se sarà sempre Netflix a produrre questo lavoro e quale sarà la sua forma: sarà un'altra miniserie oppure un film?

19 milioni di spettatori nei primi 10 giorni

L'assurda storia di Exotic è stato un successo inaspettato e incredibile per Netflix con quasi 20 milioni di spettatori da tutto il mondo nei primi 10 giorni di programmazione. In seguito al successo, come scritto anche qui su tio.ch. Per Pasqua verrà rilasciato anche un episodio extra dal titolo "The tiger king and I", condotto dal comico Joel McHale e che ci farà vedere come sono cambiate le vite dei personaggi coinvolti nella vicenda, dopo l'uscita della serie.