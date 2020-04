Il ritorno di Fedez alla musica: featuring in un brano di Cara

MILANO - "Le Feste di Pablo", brano dell'artista cremonese Cara, segna il ritorno di Fedez alla musica.

La canzone, in una versione inedita rispetto a quella che la giovane cantante ha pubblicato lo scorso mese, è andata online alla mezzanotte di oggi.

«In questi giorni ho ricreato il set-up amatoriale di quando ho registrato il mio primo disco da indipendente» si legge su Vanity Fair «e ho ritrovato la bozza di quel pezzo e allora ho capito cosa rappresenta per me la musica: rompere le catene con il tagliaunghie», ha dichiarato il rapper, che nei giorni della quarantena ha trovato nuova energia creativa. «Spero che anche per voi, in un momento così triste e tragico, possa aiutarvi ad aprire gli occhi e capire cos’è davvero importante, pronti ad abbracciarlo quando questo momento finirà. Vorrei creare occasioni di spensieratezza con la musica, così ho pensato: “Federico, hai parlato troppo, cantaci qualcosa”».