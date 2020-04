C'è un cortometraggio dei Simpson in esclusiva per Disney +

NEW YORK - Non sono di Disney ma sono comunque una delle cose più guardate su Disney +, stiamo parlando proprio de “I Simpson“ storica serie animata sulla cresta dell'onda da diversi decenni.

Per questo non stupisce poi tanto che sul servizio di streaming dei papà di Topolino arrivi proprio oggi un cortometraggio animato della famiglia più amata di Springfield: "Maggie Simpson in Playdate with Destiny".

Il corto, proiettato nelle sale americane prima del nuovo film Pixar "Onward" è stato svelato via Instagram in un post (scritto a mano) dall'autore Matt Groening: «La risposta del pubblico è stata così positiva che abbiamo deciso che volevamo che tutti voi poteste vederlo... ma a casa vostra!»

Protagonista della mini-pellicola, sarà la più piccola di casa: la poppante Maggie Simpson coinvolta in un'incasinatissima (quasi) storia d'amore con un coetaneo.