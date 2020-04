"The Innocence Project": alla ricerca della verità (e della giustizia)

NEW YORK - Un percorso nato con “Making a Murderer” e portato avanti con una serie di documentari che Netflix ha lanciato: la ricerca della verità. Il colosso streaming ha deciso d'investire molte risorse in quello che è diventato un nuovo genere nel mondo delle serie televisive: il docu-drama.

L’ultimo progetto è “The Innocence Project” che arriverà sulla piattaforma il prossimo 15 aprile. Il progetto, realizzato insieme alle organizzazioni non profit Innocence Project e agli enti di The Innocence Network, provano ancora una volta a mettere sotto la lente il sistema di giustizia penale negli Stati Uniti d’America.

La serie tratterà otto casi di condanne ingiuste raccontando anche le storie delle persone che ne sono state coinvolte. Il documentario si articola in nove puntate composto da tre parti: prove, testimonianza e accusa.

Il racconto mira a mettere in risalto tutti i punti deboli dell'apparato giuridico americano, i suoi difetti e i problemi irrisolti. Dimostrando che una condanna di un innocente rischia di avere effetti devastanti non solo per l’accusato, ma anche per la sua famiglia e per le vittime dei reati. È la fiducia nel sistema che viene compromessa.

Al progetto hanno lavorato grandi nomi come i premi Oscar Alex Gibney e Roger Ross Williams, e la candidata all’Oscar Liz Garbus.

Netflix.com