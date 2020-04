Ma guarda un po' chi si rivede, The Strokes ritornano con “The New Abnormal”

NEW YORK - Il nuovo album dei The Strokes, appena pubblicato, già si preannuncia come uno straordinario successo. Non era semplice prevederlo visto che il gruppo newyorkese aveva fatto irruzione nel mondo della musica con un clamore incredibile grazie al disco d’esordio “Is This It”, un successo mondiale a cui però non erano riusciti a fare seguito con i lavori successivi.

Distrazioni, la gestione del successo e problemi personali avevano fatto deragliare un treno in piena corsa. Ora il ritorno con un disco, “The New Abnormal” che qualcuno ha già definito “decadente” o come “una sorta di addio”, e i The Strokes più che provare a richiamare alla memoria suoni e atmosfera che li hanno messi sulla mappa, hanno deciso di virare, di contestualizzarsi, raccontare e fondere 20 anni di carriera.

Un percorso fatto anche d'insuccessi e di litigi. «C’era del conflitto all’interno della band - racconta Julian Casablancas in un’intervista - C’era paura ma siamo riusciti ad affrontarla e abbiamo fatto dei dischi, ma allo stesso tempo quei lavori non rivanno da un puro amore di fratellanza e neanche da ispirazione musicale».

Ma il nuovo progetto sembra ora aver riacceso una fiamma di passione: «Questo lavoro ci ha lasciato un senso di positività - spiega Albert Hammond - e la sensazione che quello che possiamo fare in futuro, sia ancora più eccitante di quello che abbiamo fatto di quello che abbiamo fatto nella nostra carriera».