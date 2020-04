Scrittrice fa causa agli Amazon Studios: avrebbero copiato gli elementi chiave de "La fantastica signora Maisel"

LOS ANGELES - Una scrittrice ha fatto causa agli Amazon Studios, sostenendo che molti elementi della serie "La fantastica signora Maisel" sono stati presi da un suo libro, praticamente parola per parola.

A citare in giudizio la casa produttrice è Jodi Parmley, autrice nel 2014 di "F.I.F.I. Financial Infidelity F**k It: The Mistress of the New Millennium". Nei documenti depositati in tribunale, che Tmz ha potuto vedere, Parmley sostiene che dopo aver scritto e pubblicato il libro ne ha tratto una sceneggiatura. L'avrebbe quindi mandata a diversi studi e produttori, che avevano manifestato un certo interesse.

L'autrice sostiene che, fin dai primi episodi, "La fantastica signora Maisel" è una copia carbone della sua storia. Negli elementi chiave della vicenda: la travagliata situazione personale della protagonista, gli show comici, gli snodi della trama e anche i tratti del personaggio, interpretato da Rachel Brosnahan.

Ora Parmley, nella sua causa, chiede che le siano riconosciuti i proventi che la serie ha fatto in questi anni. E non sarebbero pochi, visto il grandissimo successo di pubblico e critica che ha riscosso, dalla prima fino all'attuale terza stagione. Il sito di gossip statunitense ha contattato Amazon per un commento, ma senza ottenere risposta.