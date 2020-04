“Unhortodox”: una ragazza in fuga dalla sua religione

NEW YORK - La religione ultraortodossa come catena. Spetta alle serie Tv affrontare argomenti delicati come quelli narrati da “Unorthodox”, una mini-serie in quattro puntate disponibile sulla piattaforma Netflix.

Lo show racconta di Esty, una ragazza di 18 anni appartenente alla comunità classifica di Brooklyn che sposa Yakov ma che si sente intrappolata nella vita che la famiglia ha deciso per lei. E decide di scappare in direzione della Germania per ricominciare da zero.

La serie è stata creata da Anna Winger e Alexa Karolinski e trae ispirazioni dall’autobiografia di Debora Feldmnan “Ex Ortodossa: il rifiuto scandaloso delle miei radici chassidiche”, tra l'altro in italiano pubblicata da un'editrice ticinese

La tematica affrontata non è nuova ed affronta un tema complicato: la ribellione verso un gruppo di ebrei che considera la Shoah come una sorta di punizione divina e per evitare che si ripeta scelgono uno stile di vita rigido.

Una condizione di vita in cui le donne vivono in un costante stato di inferiorità, non hanno accesso alla cultura, non possono leggere, i matrimoni sono decisi dalla famiglia e anche la sessualità è un tabù.

Esty rifiuta questa situazione e decidere di volare a Berlino dove si inserisce in un gruppo di musicisti che diventeranno la sua nuova famiglia.

Netflix