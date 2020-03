Addio ad Alan Merrill: è morto l'autore di "I Love Rock 'n' Roll"

NEW YORK - Il musicista rock Alan Merrill è morto ieri in un ospedale di New York. Aveva 69 anni.

La figlia Laura ha fatto sapere via social che il decesso del padre è imputabile a complicazioni dovute al Covid-19. Il decesso è stato improvviso: solo a metà della scorsa settimana Merrill aveva postato un'immagine dalla sua quarantena, insieme all'amato cane.

«Mi hanno dato due minuti per dire addio prima che mi precipitassi fuori. Sembrava tranquillo e mentre me ne andavo c'era ancora un barlume di speranza» ha scritto la figlia nel suo post. «Quando ho aperto la porta del mio appartamento ho ricevuto la notizia che non c'era più. Come può essere successo? Solo un paio di settimane fa era sul palcoscenico».

Nato a New York il 19 febbraio 1951, Merrill (al secolo Alan Preston Sachs) era stato il frontman degli Arrows e l'autore nel 1975 di una hit famosa in tutto il mondo, "I Love Rock 'n' Roll", che è stata oggetto di moltissime cover.