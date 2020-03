Ieri sera è andato in scena il “Living Room Concert for America”

LOS ANGELES - Ieri è andato in scena il “Living Room Concert for America”, ideato e condotto da Sir Elton John e trasmesso da Fox e iHeartRadio in streaming e via app.

Un evento, del quale abbiamo già parlato, finalizzato a raccogliere fondi per chi combatte in prima linea l'emergenza coronavirus. Gli artisti presenti hanno reso omaggio sia ai soccorritori (Alicia Keys ha dedicato loro "Underdog") che alle vittime del Covid-19 (il Los Angeles Times sottolinea che i 40 secondi del video messaggio di Lady Gaga condensavano più commozione di quella che ha manifestato Donald Trump da settimane a questa parte).

Dal punto di vista artistico, è stato un grande show. Non è stato un live, nel senso che quasi tutte le performance erano preparate per l'occasione, nel rispetto delle norme del distanziamento sociale. I Backstreet Boys, ad esempio, ne hanno approfittato per cantare "I Want It That Way" insieme ai propri figli, Mariah Carey per dimostrare di essere sempre una diva della canzone e Billie Eilish di essere una stella e non più un'artista emergente.

Poi Dave Grohl ha suonato "My Hero" in acustico (ed è stato grande). Infine Elton John, che (incredibile a dirsi) si trova in quarantena nell'unica delle sue dimore nelle quali non c'è un pianoforte. Quindi si è limitato ad accennare qualche nota di “Don’t Let the Sun Go Down On Me" sulla tastiera di uno dei suoi figli.