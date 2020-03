Negli States sono tutti pazzi per quella follia chiamata “Tiger King”

LOS ANGELES - La docuserie true-crime sull'eccentrico (a dir poco) Joe Exotic trasmessa in questi giorni da Netflix, anche grazie alla quarantena diffusa, ha fatto andare giù di testa tantissimi nello showbiz.

“Tiger King”, questo il nome del telefilm, ha stregato una vasta schiera di vip americani che non solo hanno iniziato a fare congetture su come siano andate veramente le cose.

Fra questi ci sono anche Kim Kardashian, Chrisy Teigen e la rapper Cardi B che non hanno lesinato i commenti sui social: Carol ha fatto quella cosa? E Joe è un vero criminale?

Parecchio intrigati anche gli attori, che già si stanno mettendo in fila per il ruolo di protagonista in un film sulla vicenda che non esiste ancora ma... A mettersi in lizza per vestire i panni di Exotic gente come Jared Leto e Dax Shepar, sui quali è entrato a gamba tesa nientemeno che Edward Norton: «Sei troppo giovane e piazzatello, mettiti da parte», ha schernito Shepard in un tweet il premio Oscar.

