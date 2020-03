Tristi notizie da Cracovia: è morto Krzyzstof Penderecki

CRACOVIA - Triste lutto nel mondo della musica classica: è scomparso il celebre compositore e direttore d'orchestra polacco Krzysztof Penderecki, uno dei più innovativi compositori contemporanei.

La notizia arriva da Cracovia, la sua città natale, dove i famigliari hanno comunicato ai media locali che l'uomo è scomparso domenica all'età di 86 anni, dopo una lunga malattia.

Quattro volte vincitore di un Grammy Award (nel 1988, nel 1999 - in due categorie, e nel 2017), ha scritto partiture per registi come Stanley Kubrick, Martin Scorsese e David Lynch.

Penderecki si è affermato come una delle figure d'avanguardia degli anni Sessanta con "Threnes per le vittime di Hiroshima" (1960), una composizione per una vasta gamma di strumenti ad arco per la quale è ampiamente rinomato. La sua musica è ricca di effetti sonori: lamiere, fischietti, pezzi di vetro e metallo strofinati con una lima, sonagli, suoni elettrici, seghe, macchine da scrivere o sirene d'allarme danno una consistenza sonora alle sue composizioni.

Grazie a un temporaneo disgelo del regime comunista polacco dell'epoca, le opere di Penderecki riuscirono a sfondare la cortina di ferro e furono un immediato successo internazionale.

In seguito, Penderecki ha gradualmente abbandonato il suo linguaggio d'avanguardia. Criticata dal mondo della musica, questa sua evoluzione è stata però applaudita dal pubblico. È così tornato a una scrittura neotonale, post-romantica, con un contenuto e una costruzione accessibili a un pubblico più ampio.

Nel 2011, Penderecki ha collaborato con Jonny Greenwood, chitarrista solista della rock band inglese Radiohead, e con il compositore di musica elettronica Aphex Twin in un album e in un tour.

È stato infine insegnante di composizione in varie scuole di musica in tutto il mondo, tenendo concerti come direttore d'orchestra con le più illustri orchestre sinfoniche d'Europa e degli Stati Uniti.

keystone-sda.ch (DIEGO AZUBEL)