MäLT, è il giorno di "Another Day"

ZURIGO - L'emergenza coronavirus sta incidendo pesantemente sull'attività di moltissimi musicisti. Qualcuno ha preferito fermarsi e rimandare la pubblicazione di album o singoli a tempi più sereni, altri non rinunciano comunque a proporre al pubblico il proprio lavoro.

Tra questi ultimi ci sono i MäLT, il duo synth-pop nato da una costola dei Bumblebees. Un mese fa avevano pubblicato un singolo, mentre oggi escono con un Ep nuovo di zecca.

Come stai vivendo queste giornate difficili?

Francesco: «Sia con i Bumblebees che con i MäLT, negli ultimi mesi, abbiamo lavorato dietro alle quinte per organizzare moltissime date per questa primavera. Settimana scorsa è stata quindi davvero pesante: nel giro di 10 giorni sono stati annullati 4 concerti dei MäLT di cui 3 erano proprio per il release del nuovo Ep: Zurigo, Lucerna e Basilea, oltre alla Festa della Musica di Mendrisio. Purtroppo, ma giustamente, visto quello che sta succedendo. Il colpo di grazia è arrivato quando abbiamo dovuto cancellare il tour con i Bumblebees (10 date tra Svizzera, Francia e Germania. Oggi, per esempio, saremmo dovuti andare a suonare al Supersonic a Parigi!.

Insomma, ho passato una settimana molto triste vedendo andare in fumo tutto il lavoro che abbiamo fatto per mettere in piedi i concerti primaverili. Ma la fase di "disperazione" è finita, basta lamentarsi! Sono consapevole che ora le priorità sono altre.

Concretamente sto passando le giornate a casa, insieme alla mia ragazza che fa home office. Usciamo per fare la spesa e poco più. La sera sfrutto i livestream sui social che fa mia sorella (Alessandra Fabris, studentessa al Master di sport a Basilea) che quotidianamente pubblica video in diretta facendo esercizi (sport) fattibili anche da casa».

Valentin: «Ovviamente anche io ho passato un momento di grande delusione quando siamo stati forzati a cancellare le date, ma era l'unica cosa sensata al momento. Me ne resto a casa, seguo un paio di corsi via web (cosa che per ora funziona abbastanza bene) e scrivo nuova musica».

Quanto ti aiuta la musica, e quanto può aiutare tutti a superare questa dura prova che stiamo tutti affrontando?

F: «Ora sono riuscito a trasformare l'energia negativa in voglia di sfruttare questo momento per produrre musica da casa. In studio ci vado molto più raramente e a casa ho meno mezzi per produrre. È quindi più difficile, ma la vedo come una sfida! Mi sto dedicando alla ricerca di nuove idee e nella scrittura di nuovi testi. Spotify o Rete3 sono sempre accesi e rendono la vita casalinga molto più piacevole!».

V: «A me aiuta tantissimo, d'altronde facevo musica tutti i giorni anche prima di questa situazione difficile! Io penso che può aiutare molto, consiglio a tutti di ascoltare, scoprire e ancora meglio comprare tanta musica per passare questi giorni in casa nel migliore dei modi. Ho appena fatto una playlist di 40 artisti svizzeri che pubblicherò poi sui rispettivi canali Bumblebees e MäLT, è un ottimo modo per vedere cosa c'è nella scena musicale svizzera (ovviamente potrebbe essere molto più lunga)».

Che aspettative hai rispetto a "Another Day"?

F: «È il primo Ep dei MäLT, e sono orgoglioso del risultato! Alcuni brani esistevano già da anni. Ora, finalmente, sono stati portati a termine e sono davvero contento di pubblicare il nostro lavoro! Mi aspetto di suscitare interesse da parte della critica e del pubblico svizzero, e soprattutto mi aspetto di riuscire a suonare nelle prossime stagioni a festival svizzeri importanti, e, in generale, a fare più concerti. Il live per me è la cosa più importante. Mi piace molto essere in studio e produrre musica, ma la felicità per me è quando la suono dal vivo».

V: «La penso come Francesco. Abbiamo lavorato tanto, sono molto contento del risultato e penso che proponiamo qualcosa di molto fresco. Adoro produrre in studio ma suonare live e vedere la gente ballare e assorbire il concerto è un momento molto speciale».

Quale credi che sia il brano che proprio non bisogna perdere?

F+V: «Ahah nessuno può andare perso! Quello più toccante a livello emotivo è probabilmente "Choices", ma il singolo "Another Day" è una bomba!».

Cosa vuoi augurare ai fan, in Ticino e nel resto di Svizzera ed Europa?

F: «Mi auguro che riusciremo a superare questa crisi al meglio, ma anche che questo momento ci faccia davvero riflettere su come vogliamo continuare dopo. Ora siamo anche noi consapevoli di cosa vuol dire essere confrontati ogni giorno con problemi di questo tipo, cosa che in altre parti del pianeta è una quotidianità da generazioni. Mi auguro che tutto ciò ci apra gli occhi sulle altre crisi attuali (soprattutto quella climatica). Insomma, forse è l'occasione per un vero cambiamento!

Spero di vedervi presto ai nostri concerti. Ora ascoltate buona musica. Io un'idea ce l'avrei! Ascoltate i nuovi pezzi dei MäLT ahah!».

V: «Anch'io ovviamente spero che riusciremo a superare questa crisi il più velocemente possibile, uscire di casa come prima e andare ad ascoltare tanti concerti. Per il momento vi auguro il meglio e davvero ascoltate tanta musica, salvatevela, compratela e condividetela!».

