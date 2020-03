Courteney Cox si sta riguardando tutto "Friends": «Non mi ricordo neanche di essere stata nello show»

LOS ANGELES - Courteney Cox si sta riguardando tutte le stagioni di "Friends", la serie tv di culto della quale è stata protagonista. Il motivo? Si ricorda poco o niente di quell'esperienza.

Lo ha rivelato nel corso dell'ultima puntata del "Jimmy Kimmel Live!". Ovviamente sia lei che il conduttore erano in collegamento da casa, date le disposizioni legate all'emergenza coronavirus.

La 55enne ha ammesso: «Non mi ricordo neanche di essere stata nello show. Ho una memoria così cattiva!». Così, approfittando della quarantena, ha deciso di darci sotto con la serie in streaming. «Ho appena iniziato la prima stagione! È davvero buona!».

Kimmel l'ha incalzata per sapere cosa le viene in mente, pensando a quei giorni. «Ovviamente mi ricordo che adoravo tutti e che mi divertivo e ricordo che in certi momenti della mia vita ero lì, ma non ricordo gli episodi! Non ce la farò mai, fallirò qualsiasi test».

Almeno una cosa Cox se la ricorda: il nome del suo personaggio. «Sì, è Monica».