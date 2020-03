Da Chris Martin a John Legend, a Ferro e Pausini: le star sono (e suonano) sui social

ROMA - Le star della musica, costrette a restare in casa come il resto della popolazione, hanno deciso di regalare qualche minuto di serenità ai fan improvvisando delle esibizioni o veri e propri concerti.

Lunedì superstar del calibro di Chris Martin dei Coldplay e Keith Urban hanno suonato live sui social per i propri follower. Oggi toccherà, tra gli altri, a John Legend. La star dovrebbe collegarsi sul profilo Instagram intorno all'una del pomeriggio, ora del Pacifico (le 21 in Svizzera). La moglie Chrissy Teigen si unirà all'esibizione. Nei prossimi giorni molti altri potrebbero seguire il loro esempio.

Tiziano Ferro e Laura Pausini hanno già lanciato l'appuntamento per oggi alle 17: saranno entrambi in diretta Instagram e, sebbene non sia annunciato un vero e proprio show, dovrebbero cantare qualcosa per i follower in collegamento.

Consultando i profili social di moltissimi musicisti - più o meno famosi - non vi sarà difficile trovare dei video di brani improvvisati dagli studi casalinghi, se non dal salotto o dalla camera da letto.