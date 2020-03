Anche essere milionario non è facile (se sei di colore)

NEW YORK - Netflix prepara una nuova sorpresa ai suoi abbonati. Il 20 marzo infatti sulla piattaforma streaming arriva una serie che si preannuncia molto interessante: "Self-Made, la vita di Madam C. J. Walker".

La storia racconta la vita di Sarah Breedlove, una imprenditrice afroamericana che divenne milionaria creando praticamente dal nulla un impero basato sui prodotti per la cura dei capelli.

La Breedlove, infatti, per combattere la sua calvizie s'inventò un preparato con cera d’api, solfato di rame e zolfo che trovò così efficace che decise di cominciare a venderlo porta a porta nelle strade di Denver. Da quel momento cominciò la sua scalata al mondo dell’imprenditoria che ne hanno fatto un personaggio leggendario.

La figura della Walker è stata probabilmente una delle meno conosciute ma non per questo il suo impatto sulla storia, civile e sociale, statunitense è stato meno importante.

Si è infatti trovata a combattere un modo, alla fine dell’Ottocento, che non concedeva di certo spazio nel mondo dell’imprenditoria a una donna, e ancor meno a una donna afro-americana.

A impreziosire la serie c’è la protagonista Octavia Spencer, che nel 2011 ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista, per il film The Help e che in questa serie fa anche da produttrice insieme a Elle johnson, Janine Sherman Barrois, Maverick Carter e LeBron James.

