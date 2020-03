Madonna ha annullato il concerto a Parigi a causa di una caduta

PARIGI - «Eccomi: carne e ossa». È l'incipit usato dall'icona pop Madonna in un sentito post su Instagram in cui ha dichiarato di dover rinunciare al concerto di domenica sera a Parigi a causa di problemi fisici.

«Il dolore ci ricorda di essere umani» ha aggiunto l'attrice, sottolineando come una caduta sul palcoscenico due sere prima abbia fatto sentire le proprie conseguenze. «Sono riuscita ad esibirmi fino alla fine solo a fatica, ma l'ho fatto solo perché odio deludere» ha spiegato Madonna, menzionando il suo ultimo show. «Purtroppo però ora lo vedo anche io: ho bisogno di stare un paio di giorni a riposo, per poter finire il tour tutta intera e con il sorriso» ha concluso la diva.

Non è la prima volta che succede: Madonna ha infatti già dovuto cancellare alcuni concerti per problemi fisici, per esempio a Londra all'inizio di febbraio. «Tre concerti di fila sono troppo per il mio corpo, ho bisogno di tempo per riprendermi» aveva scritto all'epoca. La 61enne, lo ricordiamo, soffre di dolori alle ginocchia e fa fatica a camminare da diverso tempo.