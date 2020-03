Le migliori proposte su Netflix e Prime Video del mese di marzo

LUGANO - È iniziato il mese di marzo e i principali servizi di streaming hanno aggiornato i propri cataloghi con molte novità. Ecco alcune delle più interessanti.

Netflix

Giovedì 5 marzo arriva la terza stagione di "Castlevania", serie animata ispirata all'omonima saga di videogiochi che ha per protagonista un cacciatore di vampiri. Il quale «cerca di proteggere la città da un esercito di bestie ultraterrene sotto il controllo di Dracula».

"Spenser Confidential", in arrivo venerdì 6 marzo, vede al centro dell'azione un ex poliziotto appena uscito di prigione (Mark Wahlberg) che indaga sulla morte di due colleghi insieme a un aspirante pugile. Sempre venerdì sbarcherà la nuova stagione di "Ugly Delicious", con la star dei fornelli David Chang gira il mondo alla ricerca di sapori originali e di quello che, in definitiva, dovrebbe essere il cibo più buono del mondo.

Mercoledì 11 marzo ecco qualcosa che gli appassionati di documentari non possono lasciarsi sfuggire: la seconda stagione di "Dirty Money", che come la precedente indagherà tra le peggiori frodi e gli scandali finanziari che hanno fatto epoca. Il 13 marzo ecco "Élite", serie spagnola giunta alla terza stagione che narra lo scontro di classe - che finisce nel sangue - tra gli allievi di una delle scuole private più esclusive della nazione. Lo stesso giorno arriva "Lost Girls", film tratto dalla storia vera di una madre alla ricerca della figlia scomparsa. Con Amy Ryan e Gabriel Byrne.

Il 20 marzo c'è "Ultras", i cui protagonisti gravitano nel mondo del tifo organizzato. Un film italiano diretto da Francesco Lettieri, l'autore dei videoclip di Liberato (che cura la colonna sonora). Il 27 marzo, infine, tocca alla terza stagione di "Ozark" con Jason Bateman.

Tra i contenuti non originali disponibili non perdetevi "La città incantata", il capolavoro di Hayao Miyazaki, la terza stagione di "Riverdale" ma anche l'ormai classico "Un giorno di ordinaria follia" con Michael Douglas.

Prime Video

Il 6 marzo arriva dalla Spagna "Caronte", serie in 13 episodi su un avvocato (ex poliziotto) che decide d'indagare sui fatti che alcuni anni prima portarono alla sua condanna.

C'è grande attesa in Italia per un nuovo Amazon Original: "Celebrity Hunted - Caccia all'uomo". Si tratta di un real-life thriller in sei episodi - che debutterà il 13 marzo - nel quale un team di cacciatori di persone (profiler, investigatori, esperti di cyber security e personale delle forze di polizia e dell'intelligence) andrà alla ricerca di alcune celebrità. A progetto partecipano tra gli altri Francesco Totti, Fedez, Luis Sal, Diana Del Bufalo e Claudio Santamaria.

Il 27 marzo debutterà "Making the Cut", nuova competizione a tema fashion condotta da Heidi Klum e Tim Gunn. Saranno 10 episodi, due per ogni settimana, nei quali imprenditori della moda e stilisti si sfideranno fino al gran finale del 24 aprile.

Tra i contenuti non originali segnaliamo il documentario "Apollo 11" (1° marzo) sulla missione che portò l'uomo sulla Luna e "Mamma Mia! Ci Risiamo", il sequel del musical campione d'incassi (27 marzo).

NETFLIX