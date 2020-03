"Elite" 3: la scuola degli intrighi torna su Netflix

MADRID - La scuola degli intrighi si prepara a tornare. Il prossimo 13 marzo sulla piattaforma Netflix arriva infatti la terza stagione di “Elite”. La serie televisiva spagnola ha avuto un grandissimo successo sin da quando è stata trasmessa da Netflix nel 2018, con il colosso dello streaming che ha già annunciato di aver rinnovato lo show per una quarta e una quinta stagione.

Il dramma ideato da Carlos Montero e Dario Madrona ci porta in una scuola d’élite spagnola dove fanno il loro ingresso tre ragazzi di origini umili (Samuel, Nadia e Christian) che grazie a una borsa di studio possono frequentare un prestigioso istituto di Madrid.

Ma il loro arrivo non sarà dei più semplici, gli studenti più privilegiati non vedono di buon occhio questa situazione, e tra bullismo e umiliazioni si verifica l’omicidio di uno degli studenti. La narrazione comincia proprio qui, e ovviamente, per chi non avesse ancora seguito le prime stagioni non vogliamo rivelare oltre per evitare spoiler.

Quello che si può dire è che la serie ha ricevuto un’accoglienza davvero straordinaria, confermando dopo la “Casa di Carta”, che gli spagnoli si stanno affermando come una scuola “seriale” da tenere in seria considerazione.

Lo show ha infatti fatto breccia nel cuore di tantissimi fan, soprattutto tra i più giovani che hanno vissuto le avventure dei ragazzi di Las Encinas come qualcosa a cui relazionarsi.

