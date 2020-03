Alicia Keys ritorna: il 20 marzo arriva “Alicia”

NEW YORK - Alicia Keys prepara il ritorno. La cantante statunitense infatti torna con un nuovo album che porta il titolo di “Alicia” e che sarà pubblicato il prossimo 20 marzo.

Si tratta del settimo lavoro in studio per l’artista statunitense che ha già lanciato tre singoli per presentare e preparare questa pubblicazione: “Time Machine”, “Underdog” e “Show Me Love”.

L’ultimo singolo “Underdog” è stato realizzato in collaborazione con il cantante inglese Ed Sheeran: «Questo è un brano - ha spiegato Alicia Keys - dedicato alle persone che si sentono escluse. Racconta come molto spesso non siamo attenti ad ascoltare le storie delle persone perché siamo troppo impegnati. Quante volte frequentiamo posti affollati, senza mai pensare all’opportunità d'incontrare e conoscere qualcuno di nuovo. Underdog per me non è un termine negativo, ma anzi descrive qualcuno che ha grandi possibilità di superare le aspettative che la società ha su di lui».

La collaborazione con Ed Sheeran è avvenuta in modo molto naturale: «Anche lui ha già collaborato con Johnny McDaid (altro autore del brano, ndr). Avevo voglia di lavorare con Ed perché ho sempre pensato che avessimo delle somiglianze, mi piace il suo modo di mettere insieme pensieri e idee. Sono convinta che in futuro torneremo a lavorare insieme».