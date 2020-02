Disney+ arriva in Svizzera e non si è dimenticato il Ticino

LUGANO - Anche in Europa, e in Svizzera, la concorrenza a Netflix inizia a farsi decisamente agguerrita. Arriva anche nel Vecchio continente, e quindi anche in Svizzera, Disney+ il servizio streaming che raccoglie tutte le proprietà dell'azienda di Topolino.



Oltre a film e cartoni classici di Disney e Pixar ci saranno i super eroi Marvel, tutto l'universo di Guerre Stellari, i documentari di National Geographic e svariati lungometraggi campioni d'incassi.

Un'offerta, quella di Disney+, pensata ad hoc per la famiglia, con contenuti di qualità e adatti a tutte le età: da “Frozen“ fino a “Toy Story”. Per i più impallinati ci sarà comunque di che divertirsi con il cult da non perdere “The Mandalorian” e le nuove serie firmate Marvel.

Il servizio atterrerà da noi fra poco meno di un mese (per l'esattezza il 24 marzo) e – per l'occasione – offrirà agli interessati l'opportunità di abbonarsi per un'annata a un prezzo speciale (84.90 per un anno al posto di 99.00).

Per chi, invece, vorrà fare l'abbonamento mensile il prezzo confermato ieri in comunicato, sarà di 9.90. Si parla, insomma, di cifre relativamente più basse rispetto a quelle di Netflix

Ma sarà come Netflix che, al lancio, di italiano aveva davvero ben poco e ancora oggi un filino latita? È una domanda sensata, soprattutto a fronte di un investimento del genere.

Ai nostri/vostri dubbi ha risposto direttamente Disney+: «Al momento del lancio i contenuti saranno disponibili in almeno sei lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano e olandese). Successivamente ne verranno aggiunte delle altre».

E non saranno solamente in italiano i film e le serie tv: «Anche l'interfaccia di Disney+ sarà localizzato nelle stesse sei lingue di cui sopra – quindi pure in italiano – in concomitanza con il lancio svizzero».

