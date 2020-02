Niall Horan, il 13 marzo ritorna con “Heartbreak Weather”

LONDRA - A tre anni di distanza dal suo album di esordio da solista, “Flicker”, Niall Horan ritorna con un nuovo lavoro. Il 13 marzo uscirà infatti “Heartbrek Weather”, già anticipato dal singolo “No Judgement”.

Un album che nasce dalla sua storia professionale e musicale come rivelato dallo stesso Horan che parlando del primo singolo ha dichiarato: «E’ stata la prima canzone che ho scritto per questo disco. Il riff del brano è qualcosa che ho con me da sempre ma per un motivo o per l’altro non mi sono mai seduto per scrivere una canzone intorno a quel riff. Poi ho deciso riprenderlo, avevo questa idea in testa e l’ho seguita. Penso di aver scritto questo brano oltre un anno fa, e penso che sia un brano che mi rappresenta davvero».

Si tratta di un lavoro concentrato sul tema dell’amore e come spiega lo stesso titolo della fine di un amore. Ma racconta anche di un Niall Horan che continua il suo percorso di crescita musicale, l’avventura degli One Direction sembra ormai alle spalle: «Ho cercato di affrontare questo disco e di scrivere canzoni da ogni punto di vista, quello felice, quello egoista, quello triste e quello più oscuro. Ma se ascolti l’album dall’inizio alla fine non fa altro che raccontare una storia: l’inizio di una relazione, la fase più matura e infine la rottura».

E dopo la fine del disco è il momento di pensare anche al tour: «Sono molto eccitato all’idea di suonare questo disco dal vivo, credo che le vibrazioni di “Heartbreak Weather” combinate con quelle di “Flicker”, possano creare una bellissima armonia e rendere lo show davvero un grande spettacolo».