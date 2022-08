Bonolis-Bruganelli: lei tiene tutti sulle spine

Nelle scorse settimane Sonia, che tornerà in televisione nel ruolo di opinionista nel corso della trasmissione Grande Fratello Vip, aveva rivelato di aver accettato questa possibilità anche per motivi personali e non solo professionali: «La proposta mi è arrivata in un momento delicato per me ed ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta. È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento e penso che fare qualcosa di leggero possa davvero aiutarmi».