Alessia Marcuzzi rivela: «Ho rischiato di morire»

Sui social la conduttrice rivela tutta la scena: «Paolo e Tommy hanno provato a liberare dandomi dei colpi sulla schiena ma non cambiava nulla. È stato un momento di panico. Ho pensato davvero di morire. Non riuscivo più a capire nulla quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo deciso sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto». Attimo di puro panico per Alessia Marcuzzi che ha confessato la sua paura e anche la sua salvatrice, rivelando di avere un rapporto ottimo sia con il suo ex Francesco Facchinetti che con sua moglie Wilma Helena.