Michelle Hunziker, Aurora e il giallo del test di gravidanza

A sganciarla è il settimanale Chi: Michelle e Aurora sarebbero state avvistate insieme mentre erano in una farmacia e compravano un test di gravidanza. La notizia ha scatenato un interrogativo piuttosto ovvio: per chi è il test? Entrambe, infatti, sono felicemente parte di una coppia. Consolidatissima quella di Aurora, che ormai da anni frequenta e da un po’ convive con l’ingegnere Goffredo Cerza, un compagno che ha la piena approvazione anche di mamma Michelle. Un’eventuale gravidanza di Aurora sarebbe la naturale evoluzione di una storia d’amore in costante crescendo.