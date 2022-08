Vanessa Incontrada: «Sogno una nuova passione e un bambino»

Parlando in generale, la Incontrada sembra indicare i motivi dei problemi con Laurini: «In una relazione ci deve essere complicità non solo nelle cose ‘serie’ ma anche nella leggerezza, ci deve essere armonia - ha detto la conduttrice -. Sennò si arriva a un punto in cui non sai più che cosa dire, e in una coppia se non sai più di che cosa parlare inizia a essere un grande problema». Quanto al futuro, la Incontrada non ha certezze: «Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Guardo avanti, non so dove mi porterà la mia trasformazione. Non solo nella vita privata. Mi sto evolvendo. Non sono una che pianifica, vivo molto alla giornata».