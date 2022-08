La prima volta di Briatore: foto inedita con entrambi i figli

E anche per Leni Briatore aveva avuto parole dolcissime. «È non solo bellissima, ma forte e indipendente - dichiarò l’imprenditore -, entusiasta della vita, anche se io non ho nessun merito in questo e ringrazio Heidi per come la ha cresciuta. Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Il padre vero che la ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto. Con lei non ho il rapporto “giorno per giorno” che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno».