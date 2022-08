Ornella Muti racconta le decisioni più difficili: «Volevano che abortissi»

ROMA - Vista da lontano, la carriera di un’attrice di successo come Ornella Muti può sembrare un idillio. Ma non è tutto oro quello che luccica. L'attrice italiana, ora impegnata a teatro, si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui parla del sua carriera e delle tante decisioni difficili che ha dovuto prendere nel suo percorso a cominciare dal nome d’arte: «Fu Damiano Damiani a farmi cambiare nome, da Francesca Rivelli a Ornella Muti, che si rifà a due opere di Gabriele D’Annunzio. Un nome che a me in realtà non è mai piaciuto. Nei primi tempi sul set qualcuno mi prendeva anche in giro ma la cattiveria non manca mai».