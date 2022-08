Elettra Lamborghini: quando i tatuaggi diventano un calvario

Rimangono però tante difficoltà: lo sta imparando sulla propria pelle (in senso letterale) anche Elettra Lamborghini, che da diverso tempo ha cominciato un percorso per rimuovere alcuni dei disegni che porta addosso. Elettra, su consiglio di un’amica, ha deciso di rivolgersi a una famosa clinica milanese specializzata in questo tipo di trattamento. A distanza di anni però il progetto non è ancora completo e ora in un post pubblicato sulle proprie pagine social, la Lamborghini ha rivelato le difficoltà che sta affrontando anche sotto il profilo del dolore fisico: «Questo è tre ore dopo - scrive mostrando la foto del polso dopo un trattamento - fa ancora male, si gonfierà, verranno fuori le bolle, fa male. Io sono più disperata di prima, non si tolgono».