Federica Pellegrini sposa a Venezia il 27 agosto

Anche per gli addii al nubilato e al celibato, la Divina e Giunta non sia sono fatti mancare nulla. È il settimanale Oggi a rivelare nuovi dettagli sul grande giorno a cominciare dalla data, che sarà quella del prossimo 27 agosto per poi continuare con la location - la magica Venezia. Il settimanale svela anche il numero d'invitati che sarà di circa 160. Alla vigilia degli ultimi Mondiali di nuoto, la Pellegrini aveva rivelato la sua voglia di fare le cose in grande: «Il matrimonio che sognavamo lo abbiamo immaginato e ora tocca al nostro wedding planner metterlo in pratica. Io alzo le mani, tocca a lui».