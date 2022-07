Wanda Nara non si nasconde: «Ho la cellulite, ma sono reale»

ROMA - Ho la cellulite ed ho lo stesso successo. È questo il messaggio che Wanda Nara ha deciso di lanciare ai suoi follower. L’agente e personaggio televisivo è da sempre molto brava a usare i social non solo per aiutare la carriera del marito, Mauro Icardi, ma anche per promuovere se stessa e il suo stile di vita. Stavolta però ha deciso di utilizzare le piattaforme social ed in particolare Instagram per provare a mandare un messaggio positivo soprattutto alle ragazze.