Lorella Cuccarini continua la “faida” con una collega

Nel corso dell’intervista la Cuccarini ha rivelato che proprio in occasione del programma “Nemica amatissima” c’era stata una brutta discussione ma anche prima della messa in onda i contrasti erano stati piuttosto accessi. «Dopo quell’episodio - ha raccontato la conduttrice televisiva - Heather ha deciso di bloccarmi su tutti i social». Del resto anche le ultime dichiarazioni della ballerina di origini statunitense sulla collega non erano state esattamente riappacificasti: «Lei per me non è niente. Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita. Quindi possiamo anche andare avanti».