Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli: scontro a mezzo social

Selvaggia Lucarelli non è voluta passare sopra questo episodio e si è lanciata all’attacco della Ferragni: «Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni d'illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria degli hotel non è una cazzatina per fare contenuti su Tik Tok, è un reato - e poi continua - quello che per l’ospite può sembrare un divertimento, un gesto innocente, una stupidaggine, in realtà per legge è un reato».