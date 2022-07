Michelle Hunziker: la fuga d’amore in Sardegna con Giovanni Angiolini

Quella in Sardegna per Michelle Hunziker sembra però qualcosa di più di una semplice fuga d’amore tra due fidanzati che si vogliono godere un po’ di intimità. I due infatti non stanno passando il tempo esclusivamente tra di loro, anzi. Stando a quanto riporta il settimanale Chi, nella serata di sabato la coppia sarebbe stata vista in compagnia del fratello di Giovanni e di altri amici in un locale sardo. Quella con Giovanni Angiolini sembra dunque un rapporto già maturo e non solo in una fase iniziale, i due si stanno scoprendo e stanno scoprendo le rispettive vite.