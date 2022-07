Ilary Blasi e Francesco Totti, l’ultima rivelazione: erano (quasi) una coppia aperta

ROMA - La notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi non rappresenta di certo il capitolo finale su una storia che ancora attira tantissime attenzioni. I due si sono detti pubblicamente addio ma da quel momento sono emersi sempre maggiori particolari sulla vita che hanno condotto negli ultimi mesi della loro relazione. L’ultima rivelazione arriva dal settimanale DiPiù che ha reso pubbliche alcune dichiarazioni fatte da alcuni amici della coppia: «Da anni Ilary viveva in modo abbastanza libero - racconta una delle testimonianze al settimanale - quando veniva a lavoro a Milano si comportava di conseguenza. D’altronde anche Francesco viveva con grande libertà la sua vita personale. Si potrebbe parlare quasi di una coppia aperta con i due che avevano la libertà d'incontrare anche altre persone ma con l’obbligo di fare tutto con la massima riservatezza evitando di far scoprire e soprattutto di mettere in difficoltà i figli, che per entrambi rappresentano la cosa più importante».