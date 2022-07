Salvatore Esposito: «Prima del cinema c’è stato il McDonald’s»

«A 6 anni ho recitato nel mio primo musical - racconta Esposito a Vanity Fair -, a 24 ho lasciato il McDonald's dove lavoravo da 6 anni per studiare recitazione a Roma. Pensavo in grande, ma quello che ho ricevuto in questi dieci anni di carriera è molto di più di quello che avessi mai immaginato». I soldi gli servivano per pagare le lezioni di recitazione. «Ci lavoravo part-time a Napoli, ho fatto tanti sacrifici per uno scopo più grande - aggiunge Esposito -. La scuola di recitazione aveva un costo, così come l'affitto, i trasporti e il resto: spesso lavoravo nel fine settimana facendo anche volantinaggio. Ho sempre cercato di sostenere lavorativamente il mio sogno e non le nascondo che spesso mi privavo di una pizza con gli amici per contenere le spese: avevo un obiettivo più grande».