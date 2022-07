Blanco: «Io sempre in mutande? Scelta di stile»

«Fin da piccolo sono abituato a girare in casa in mutande - racconta il cantante 19enne -, poi una volta proprio agli inizi è venuta una ragazza a fare uno shooting a casa mia e stava cercando degli outfit nel mio armadio, però sincero era tutto uno schifo, e non c’era niente che funzionasse». Di qui l’idea di proporsi solo in intimo. «Era estate, io ero in mutande, e lei mi fa ‘vabbè allora facciamole in mutande’ - continua Blanco -. Poi da lì è nata la cover di ‘Notti in Bianco’ in cui sto correndo senza nulla addosso nei campi».