Valeria Marini: «Un anno fa volevo fuggire, ho pensato di farmi suora»

«Ci ho pensato un anno fa, dopo tante difficoltà - ha detto al Corriere della Sera la Marini, che s’è sempre definita molto religiosa -. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante». Per la Marini diventare suora avrebbe comportato un grosso problema, quello legato alla castità… «La religione ci pone dei limiti e poi sta a noi rispettarli - ha ammesso la showgirl -. Per me la regola più importante è: rispetta il prossimo come te stesso. Comunque, sinceramente, la castità è contro natura…».