Gianluca Grignani: «Quando Fiorello mi provocò e il pubblico mi tirò una biglia»

ROMA - «Sul palco non esistono regole». Così Gianluca Grignani ha sintetizzato la sua vita da performer in un’intervista al Messaggero, ripercorrendo anche alcuni momenti della sua carriera in cui il cantante è stato duramente attaccato da parte della critica e, sui social, dagli hater. L’ultimo episodio al Festival di Sanremo, dove Grignani è stato protagonista di una esibizione tutt’altro che perfetta accanto a Irama, con cui, si disse allora, ebbe anche un duro litigio. «Hanno detto che ero gonfio - ha dichiarato Grignani -: vero, avevo preso il cortisone per un abbassamento della voce. Alla fine si è parlato solo di me: è come se il Festival lo avessi vinto io. Per me non esistono regole quando si sale sul palco».