Elodie: «Il mio prossimo uomo non sarà mai alla sua altezza»

Elodie e Marracash non stanno più insieme da tempo ormai, ma continuano a essere presenti l’uno nella vita dell’altro. La cantante, soprattutto, continua a dirsi innamorata del suo ex e a spendere per lui parole d’amore. Le ultime le ha pronunciate a “La Confessione”, rubrica web del Fatto Quotidiano a cura di Peter Gomez. Al giornalista, Elodie ha spiegato perché il suo rapporto con Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo, è talmente speciale. «È rimasto molto affascinato da me come essere umano perché ero diversa da quello che facevo vedere in tv - ha spiegato la cantante - Mi diceva: 'La tua storia in realtà è un punto di forza'. Io, però, avevo ancora molta paura della critica, cosa che oggi ho sempre meno».