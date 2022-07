Addio Totti-Ilary: anche lei avrebbe un altro 

ROMA - La fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi monopolizza l’attenzione dei giornali e dei siti di gossip italiani, interessati a raccontare al grande pubblico la conclusione amara di una storia d’amore durata 20 anni. Su Chi, in edicola domani, sono in arrivo alcune foto esclusive che confermano la relazione dell’ex calciatore con Noemi Bocchi, la donna con cui Totti è stato ripetutamente avvistato negli ultimi mesi: tra gli scatti del settimanale, anche alcune immagini risalenti a due sere fa, quando il Pupone sarebbe stato intercettato a casa della Bocchi tra le 20:30 e le 2:30 di notte, in compagnia di un amico che l’avrebbe accompagnato in auto.