"Speravo de morì prima": Francesco Totti e Ilary Blasi si separano

Lui - Ma sebbene la conferma ufficiale sulla separazione sia giunta solo in serata, le voci sulla fine del matrimonio giravano già da mesi. «Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile», ha da parte sua ammesso Francesco Totti. «Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita».