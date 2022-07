Paola Barale: «Voglio vivere senza limiti, ho rinunciato anche ai cani»

MILANO - Paola Barale non sente la mancanza dei ritmi frenetici della tv, né quella di un uomo al suo fianco. L’ex showgirl si sente appagata con la sua nuova carriera di attrice teatrale, mentre nella vita privata l’unica vera mancanza che avverte è quella di un amico a quattro zampe. «Volevo vivere un tot di mesi l’anno nella casa di Ibiza - ha spiegato al Corriere della Sera la Barale, raccontando perché ha venduto la sua abitazione alle Baleari -. Ma con il teatro non ci riesco. E sono in un momento della vita in cui non voglio avere niente che mi limiti. Per lo stesso motivo non ho più cani, anche se li ho adorati e mi mancano».