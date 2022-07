Spinalbese in tv, Belen minaccia di querelarlo

CANTONE 2 gior

«A 14 anni mia figlia non va a scuola e passa le notti per strada»

Nicole* attualmente risiede all’Istituto Torriani per minori in difficoltà. «Ma è in giro a tutte le ore», racconta la madre.

E punta il dito contro le ARP: «Mia figlia ha bisogno di una struttura chiusa. Ma loro se ne fregano». «In un centro educativo aperto un ragazzo ha la possibilità di uscire e non rientrare. Non possiamo impedirlo», spiega Luca Forni, direttore dell'Istituto Torriani per minorenni.