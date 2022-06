La grande paura di Elisabetta Canalis: «Skyler non va più a scuola»

«Chi vive a Los Angeles ha un'app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l’ansia - ha dichiarato la Canalis - Da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola. Mio marito mi ha detto: ‘Non puoi fare così, a settembre come facciamo?’». La paura, però, è tanta e forse è anche per questo motivo che ultimamente la Canalis è stata avvistata più volte in Italia: in fondo, forse, la showgirl culla l’idea di tornare a vivere nel Bel paese con la sua famiglia.