Andrea Delogu e Luigi Bruno, se il gossip serve a battere gli stereotipi

Dopo la fine del suo matrimonio, Andrea Delogu ha ritrovato l’amore con Luigi Bruno, modello di 23 anni, ovvero di 17 anni più giovane di lei. Proprio la differenza d’età ha spinto la conduttrice e scrittrice a rendere pubblica la sua relazione, sfruttandola per combattere gli stereotipi. In un’intervista a Vanity Fair, la Delogu ha infatti raccontato di essere rimasta scioccata da come i media avevano presentato la sua storia d’amore rispetto a quelle di altri personaggi famosi di sesso maschile.

«Un settimanale, nello stesso numero, a poche pagine di distanza ha pubblicato un servizio con alcune foto di Benedetta Porcaroli e Scamarcio insieme, con un titolo molto tenero sull’amore - ha raccontato la Delogu - . E poi un altro servizio con me e Luigi: ecco Andrea, con un fidanzato molto più giovane, tutto un sottotesto fastidioso. Due coppie con la stessa differenza d’età, ma il trattamento di genere totalmente diverso”. Questa differenza ha portato la Delogu a rendere pubblica la sua storia d’amore. “Questa cosa mi ha fatto arrabbiare tantissimo, così ho cominciato a parlare a tutti di lui, sono andata a ‘Verissimo’, ho pensato che era una situazione assurda».

I due stanno insieme da un anno, ma Andrea non intende fare programmi: «Non voglio che nessuno pensi più che sia per sempre -. Stare insieme richiede lavoro, per tenere tutto acceso. Niente è dovuto, e pensarlo è uno dei motivi per cui è finita con Francesco (Montanari, ex marito, ndr)».