Laura Pausini sorprende due fan a fare sesso durante la diretta Instagram

MILANO - Il bello della diretta, anzi della diretta Instagram. Laura Pausini difficilmente dimenticherà la live tenuta sul suo profilo social per presentare “Laura Pausini - Piacere di Conoscerti”, il suo nuovo film autobiografico realizzato per Amazon Prime. Dopo aver parlato dell’opera, interloquito con alcuni follower ed essere stata interrotta dalla figlia, che l’accusava di parlare male inglese, la Pausini s’è imbattuta in una coppia intenta anche a fare altro mentre seguiva la diretta…

I due, brasiliani, erano a letto e si davano da fare sotto le lenzuola. La cantante in un primo momento non se n’è accorta, ma quando ha capito che erano entrambi nudi ha domandato in portoghese: «Ma state facendo l’amore?». Affermativa la risposta dei fan, che hanno fatto impazzire la Pausini. La cantante non s’è minimamente scandalizzata o imbarazzata, anzi in italiano s’è lasciata andare a una battuta: «No ragazzi, incredibile, non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciu**ndo, adoro!».

Poi ha continuato la conversazione in portoghese con i due fan: «Ma che ore sono in Brasile? Le cinque del pomeriggio? Bel momento per fare l’amore», commenta la Pausini. E quando l’uomo si alza dal letto, la cantante immediatamente domanda: «Ma è nudo?». Stavolta la risposta è no, ma l’effetto comico è comunque deflagrante.